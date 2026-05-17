BOLU'da sokakta bağırarak yürüdüğü sırada kendisini uyaran polise saldıran yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan yabancı uyruklu genç, sokakta bağırarak yürüdü. Çevreyi rahatsız eden genci görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, kendisini uyaran polislere saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

