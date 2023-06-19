Polis memuru sokak ortasında kanlar içinde bulundu

Bolu'da sokaktan gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, polis memuru olan Emrah S.'yi kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin olay yerinde yapılmasından sonra hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bolu'da izin günündeki polis memuru Emrah S., sokakta karnına 2 el ateş edilmiş halde bulundu. Ağır yaralanan polis, hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR TELEFONA SARILDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan, Bolu'nun Kıbrıscık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Emrah S.'yi buldu.

KARNINDA 2 KURŞUN YARASI VAR

Karnında 2 kurşun yarası bulunan Emrah S.'ye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Emrah S.'nin kendisine ait beylik tabancasının da hemen yanında olduğu görüldü. İzin gününde olduğu öğrenilen Emrah S., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DURUMU AĞIR

Emrah S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.