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Bolu'da polis eşleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla bir araya geldi

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Bolu'da polis eşleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla bir araya geldi
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Bolu'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte polis eşleri, Bolu Dağı Polisevi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Etkinlikte yaşlılara çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bolu'da polis eşleri yaşlılarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi, Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Beste İpar ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Polis eşleri, Bolu Dağı Polisevi'nde yaşlılarla bir araya geldi. Etkinlikte yaşlılara çeşitli hediyeler verilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Gerede'de EDEP Toplantısı yapıldı

Gerede ilçesinde Eğitim, Değerler ve Projeler (EDEP) Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, EDEP Koordinatörü ve İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programda ilçedeki okul mescitlerinin mevcut durumu, halk eğitim faaliyetleri ve vatandaşlara yönelik düzenlenen kurslar değerlendirildi.

Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve işbirliği imkanları da ele alındı.

Programda, okullarda milli ve manevi değerlerin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Seben Kaymakamı Güngör'ün hane ziyaretleri sürüyor

Seben Kaymakamı Metehan Güngör, Mürvet Bayram ve Müzeyyen Akar'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bayram ve Akar ile sohbet eden Güngör, taleplerini dinledi.

Göngör, misafirperverlikleri için Bayrem ve Akar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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