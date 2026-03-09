Pazar yerinde sopalı kavga: 3 yaralı

BOLU'da pazar yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Kır Sokak'ta halk pazarının kurulduğu alanda meydana geldi. İki farklı inşaat firmasının çalışanları, pazar yerinde karşılaştı. Taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada Ö.Ö., O.A. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan EKE / BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı