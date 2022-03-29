Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mudurnu 3. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında park halindeki 14 ABN 374 plakalı minibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Minibüsten çıkan dumanları fark edenler, durumu Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın minibüste hasara neden oldu.