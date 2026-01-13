Bolu'da özel öğrenciler aileleri eşliğinde şambrelle karda kaydı
Bolu'da Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen 'Aile ve Oyun' etkinliğinde özel öğrenciler, aileleriyle birlikte şambrelle karda kayarak dönem sonunu coşkuyla kutladı.
Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda uygulamaya başlanan "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında "Aile ve Oyun" etkinliği düzenlendi.
Özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda şambrelle kayak yaptı.
Ailelerin ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya mutluluk yaşadı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel