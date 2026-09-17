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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde H.T. idaresindeki 14 GC 143 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına, çevredekiler müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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