Bolu'da Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı
Bolu'da bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
T.K. idaresindeki 34 BJE 993 plakalı otomobil, Çele Caddesi'nde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan O.Ö, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Dereye devrilen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel