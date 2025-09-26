Bolu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu S.C. isimli bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden E.S. idaresindeki 16 KAD 13 plakalı otomobil, Yeniçağa-Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu kesiminde önünde ilerleyen S.C. yönetimindeki 41 SE 162 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan S.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel