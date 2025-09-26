Haberler

Bolu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Bolu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu S.C. isimli bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden E.S. idaresindeki 16 KAD 13 plakalı otomobil, Yeniçağa-Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu kesiminde önünde ilerleyen S.C. yönetimindeki 41 SE 162 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan S.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.