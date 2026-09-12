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Bolu'da otluk alanda başlayıp çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü

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Bolu'da otluk alanda başlayıp çevredeki 3 eve ve odunluğa sıçrayan yangın söndürüldü.

Bolu'da otluk alanda başlayıp çevredeki 3 eve ve odunluğa sıçrayan yangın söndürüldü.

Sağlık Mahallesi Orkide Sokak'taki otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 eve ve odunluğa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken 3 evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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