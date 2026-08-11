Haberler

Göynük'te Orman Yangınına Müdahale

Göynük'te Orman Yangınına Müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi