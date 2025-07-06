Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile hava aracı sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göynük ilçesi Karaardıç köyümüz sınırlarında çıkan yangına, 160 personel ve 5'i helikopter olmak üzere 45 araç ile müdahale devam etmektedir. Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.