Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, itfaiye ve arazözlerle müdahale ediliyor. Yerel köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel