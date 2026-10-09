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Bolu'da önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Mert Becit (28) hayatını kaybetti.

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Bolu'da önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Mert Becit (28) hayatını kaybetti.
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa mevkisinde saat 08.30 sıralarında Ankara yönüne giden Mert Becit yönetimindeki TIR, önündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'da sıkışan Becit, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Mert Becit (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giderken Mert Becit'in hakimiyetini yitirdiği 34 NBD 848 plakalı TIR, aynı yöne seyreden M.Y. yönetimindeki 41 BFM 165 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan Mert Becit, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Becit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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