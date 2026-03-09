Haberler

Yeniçağa'da afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

Yeniçağa'da afet ve acil durum tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler ve öğretmenler olası afet durumlarında tahliye ve toplanma süreçlerini uyguladı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki okullarda eş zamanlı olarak afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, olası afet durumlarında yapılması gereken tahliye ve toplanma süreçlerini uyguladı.

Öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmeleri amacıyla sınıflardan güvenli şekilde tahliye edilerek, belirlenen toplanma alanlarına ulaşmaları sağlandı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların öğrencilerin afet bilincinin artırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara 'Evinizde kalın' uyarısı

Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti