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Bolu'da Ocakta Unutulan Tencere Yangını: Karı-Koca Hastanelik Oldu

Bolu'da Ocakta Unutulan Tencere Yangını: Karı-Koca Hastanelik Oldu
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Bolu'da bir evde ocakta unutulan tencerenin yanması sonucu çıkan yoğun duman, evde bulunan karı-kocayı etkiledi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çift, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangının nedeninin unutulan tencere olduğunu belirledi.

Bolu'da ocak üzerinde unutulan tencerenin yanması sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen karı-koca hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan üç katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen duman ve yayılan kokuyu fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumanın geldiği daireye girerek içeride bulunan C.Ç. ile eşini tahliye etti. Dumandan etkilenen çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, ocak üzerinde unutulan tencerenin yanması nedeniyle yoğun duman oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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