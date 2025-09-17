Haberler

Bolu'da Nesli Tehlike Altındaki Kara Akbaba Doğaya Salındı

Kentteki ormanda nesli tehlike altında olan kara akbaba, bitkin halde bulundu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kara akbabanın, bağırsak enfeksiyonu yaşadığı anlaşıldı. Kara akbaba, 3 günlük tedavisinin ardından Kartalkaya bölgesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
