Nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bolu'da bir evde nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 3 kişi taburcu edilirken, 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.

BOLU'da, bir evde nargile içerken fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, 3 kişi ise Ankara'ya sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikleri sırada fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülen evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk incelemede bu kişilerin, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

3 KİŞİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

B.K., S.K. ve E.Ö., tedavilerinin ardından taburcu edildi. H.A., S.A. ve Y.A. ise ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

