Yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'da karla kaplı ormanda, Doğa Koruma ekipleri tarafından yerleştirilen fotokapanla nadir görülen yaban kedisi görüntülendi. Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

BOLU'da karla kaplı ormanda, nadir görülen yaban kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kurulan fotokapanla görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ormanlara yerleştirilen fotokapan tarafından nadir olarak görülen yaban kedisi görüntülendi. Yaban kedisinin karla kaplı ormanda sakin bir şekilde çevresini dikkatle gözlemlediği anlar fotokapana yansıdı.

