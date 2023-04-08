Bolu'da müştemilatta çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Çampınar köyünde bir evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bitişiğinde ev ve ahır bulunan müştemilatta çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.