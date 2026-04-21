Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da Mahalle Muhtarları Eğitim Semineri düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen organizasyona, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan'ın katıldığı kaydedildi.

Seminerde mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin muhtarlardan dinlenildiği aktarılarak, etkinlikte kamu hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı

Gerede ilçesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırılarda hayatlarını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunularak dua edildi.

Anaokulu öğrencileri ebru ile Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk temalı görseller hazırladı

Yeniçağa ilçesinde Nene Hatun Anaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ebru çalışması yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde su yüzeyinde oluşturdukları desenleri kağıda aktararak hem eğlendi hem de kültürel bir sanat dalını deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk temalı görselleri ebruyla kağıda aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlknur Pınarcı, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin geleneksel sanatlarla tanışmasına imkan sağladığını ifade etti.

Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha da içselleştirdikleri dile getiren Pınarcı, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklediklerini bu sayede bütüncül eğitim yaklaşımına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.