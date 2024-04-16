Bolu'da Motosikletlilere Yaya Güvenliği Denetimi

Bolu'da araç trafiğine kapalı caddeyi kullanarak yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sadece yayaların kullanması gereken İzzet Baysal Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Farklı noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan motosikletlerin evrakları kontrol edildi.

Sürücülere caddenin sadece yaya trafiğine açık olduğunu anlatan ekipler, motosikletlileri en yakın sokağa yönlendirdi.

Öte yandan, caddede uygulama yapıldığını fark eden bazı motosiklet sürücülerinin ara sokaklara girip uzaklaştığı gözlendi.