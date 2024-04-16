Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Motosikletlilere Yaya Güvenliği Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da araç trafiğine kapalı caddeyi kullanarak yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sadece yayaların kullanması gereken İzzet Baysal Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Farklı noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan motosikletlerin evrakları kontrol edildi.

Sürücülere caddenin sadece yaya trafiğine açık olduğunu anlatan ekipler, motosikletlileri en yakın sokağa yönlendirdi.

Öte yandan, caddede uygulama yapıldığını fark eden bazı motosiklet sürücülerinin ara sokaklara girip uzaklaştığı gözlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzzet Baysal Motosiklet trafik Bolu Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title