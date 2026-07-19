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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Bolu'nun Çaydurt mevkisinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Sait Yağmur'un hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sait Yağmur yönetimindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet ile C.D. idaresindeki 33 N 6760 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü C.D. hafif yaralandı. Yağmur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. C.D. ise olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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