Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2)

MİLLETVEKİLİ VE BAŞKAN YARDIMCISI ARASINDA TARTIŞMA

Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de bölgeye geldi. Aydın ile Özdemir arasında tartışma yaşandı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Aydın'a, "Bu şekilde insanların toplanmasını fırsat bilip bu şekilde insanları şey yapmayın. Buraya ben tansiyonu düşürmek için geldim. Biz muhtarımızla konuşuruz bunu çözeriz. Şu an başkan bey burada değil. Ne olduğunu herkes biliyor. Bu karar AK Parti döneminde sizin de belediye meclis üyesi olduğunuz zaman alınmış bir karardı. Biz sizin aldığınız kararı uyguladık. Bu kararı bizim meclis üyelerimiz almadı" dedi.

Öte yandan belediye yetkilileri, bölgede mezar bulunmadığını, kemiğin provokasyon amacıyla yol yapım alanına bırakıldığını iddia etti. Kemiğin bir insana ait olup olmadığı incelenecek.