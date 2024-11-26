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Bolu'da Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki kar yağışı sonrası mahsur kalan 7 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda vatandaşları güvenli bir şekilde Dörtdivan ilçesine getirdi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki yaylalarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan yaylalarda mahsur kalan 7 vatandaşın ormancılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerin yaylalara yönlendirildiği anlatılan açıklamada, uzun uğraşlar sonucu Göynükören ve Gücükler yaylalarında birer, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere 7 kişinin mahsur kaldıkları yerden alındığı aktarıldı.

Açıklamada, ekipler eşliğinde Dörtdivan ilçesine getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Bolu'da Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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