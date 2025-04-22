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Bolu'da Maden Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Maden Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında Asim Karaöz, vagonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde Asim Karaöz'ün (62), çalıştığı maden ocağında yüzeye çıkmak için bindiği yük vagonu devrildi. Vagonun altında kalan Karaöz hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Asim Karaöz, yüzeye çıkmak için ocakta yük taşımak için kullanılan vagona bindi. Bir süre sonra vagon devrildi. Asim Karaöz, vagonun altında kalıp, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asim Karaöz'ün cenazesinin memleketi olan Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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