Haberler

Bolu'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte işçi Muhammet Özkul mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

1) BOLU'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ MAHSUR

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Özkul, göçük altında mahsur kaldı. Ekipler, işçiye ulaşmak için çalışıyor.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki kömür madeni ocağında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. İşçi Muhammet Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı

Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi kaptı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Davutoğlu CHP'yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama...

Davutoğlu CHP'yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama...
Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel

Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem=Gornik Zabrze