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Bolu'da Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı

Bolu'da Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin etkisiyle ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yanındaki evde de hasar oluştu.

Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki bir ev zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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