Bolu'da Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı
Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin etkisiyle ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yanındaki evde de hasar oluştu.
Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçayır Mahallesi Yılmaz Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki bir ev zarar gördü.