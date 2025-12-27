Bolu beyaza büründü

KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bolu'da İl Özel İdaresi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 40 santime ulaşan karlı kaplı köy yollarını açık tutmak için 116 personel ve 61 araçla çalışmalar sürüyor. İş makineleri ve greyderlerle kar küreme çalışmaları yürütülüyor. Kentte kapalı köy yolu bulunmazken 24 saat aralıksız olarak ekipler görevlerini sürdürüyor.

Mutlu YUCA/BOLU,