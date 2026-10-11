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Bolu'da korsan taşımacılıkta 3 sürücüye 100'er bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi

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Bolu'da korsan taşımacılıkta 3 sürücüye 100'er bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi
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Bolu'da taksi sürücülerinin ihbarıyla dijital uygulama üzerinden korsan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsüne 100'er bin TL ceza uygulandı. Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilip çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

BOLU'da uygulama üzerinden korsan yolcu taşımacılık yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsüne 100'er bin TL ceza uygulandı. Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kentte, taksi sürücülerinin ihbarı üzerine, dijital uygulamadan mevzuata aykırı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsü yakalandı. Sürücülere 100'er bin TL cezası uygulandı, araçlar çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Öztürk, korsan taşımacılığın taksi sürücülerini mağdur ettiğini belirterek, "Bu uygulamayı kullanan ve üyelerimizin mağdur olmasına sebep olan, araçlarında kamera kayıt cihazı olmayan, taksimetre ücret tarifesinin altında yolcu taşıyan ve korsan dijital uygulamaların hepsine karşıyız. Korsanla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuyla ilgili halkımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Ne olduğu, kim oldukları belirsiz, vergi kaçıran, haksız rekabete konu olan yasal olmayan uygulamaları kullananların karşısındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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