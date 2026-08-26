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Gerede'de Otomobil Savruldu: Sürücü Hafif Yaralı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Eski Ankara yolu Gerede istikameti Yünlü Yaylaları mevkisinde D.Ş. idaresindeki 46 AIL 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu.

Kazada sürücü D.Ş. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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