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Bolu'da Alt Geçitte Kısmi Göçük: Ulaşım Durdu

Bolu'da Alt Geçitte Kısmi Göçük: Ulaşım Durdu
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Bolu'da Gölyüzü ve Sağlık mahallelerini bağlayan alt geçitte havalandırma bacasında kısmi göçük meydana geldi. Ekipler güvenlik için alt geçidi trafiğe kapatırken, zabıta ekipleri girişlere güvenlik şeridi çekti.

Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçitte ulaşım sağlanamıyor.

Gölyüzü ile Sağlık mahallelerini birbirine bağlayan ve D-100 kara yolu üzerinden geçen alt geçidin havalandırma bacası kısmında göçük oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik tedbirleri kapsamında her iki yönden moloz dökerek alt geçidi trafiğe kapattı.

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri de araç ve yaya geçişlerini önlemek için alt geçidin girişlerine güvenlik şeridi çekti.

Kaynak: AA
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