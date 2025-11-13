Bolu'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Bolu'da kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında, vali yardımcıları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplantıda vatandaşların, kış mevsimini huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri amacıyla planlanan tedbirlerin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ile Bolu'nun sorumluluk bölgesindeki yolların açık, güvenli tutulmasına yönelik yapılan hazırlıkların değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların kış mevsiminde trafik kurallarına azami dikkat göstermesinin, güvenli bir kış mevsimi geçirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.