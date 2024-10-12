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2 gündür aranan çift ölü bulundu

2 gündür aranan çift ölü bulundu
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Bolu'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Ömer ve Fatma Çetintaş'ın cesetleri bulundu. İlk belirlemelere göre, çiftin ölüm nedeni hipotermi.

Bolu'da 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş ile eşi Fatma Çetintaş'ın cansız bedenleri bulundu.

Dere kenarında cesetleri bulunan çiftin ilk belirlemelere göre, hipotermi (Vücut ısısının 35 santigrat derecenin altına düşmesi) sonucu öldükleri belirlendi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

50 kişilik ekip tarafından aranan çift ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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