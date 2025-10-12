Haberler

Bolu'da Kaya Parçası Düşmesiyle Otomobilde Hasar Oluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, M.E Y. idaresindeki otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan bir kaya parçası düştü. Neyse ki olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobilde hasar oluştu.

Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinden Yeniçağa istikametine ilerleyen M.E Y. idaresindeki 06 DLU 828 plakalı otomobilin üzerine Eskiçağa mevkisinde yamaçtan yuvarlanan bir kaya parçası düştü.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, ekiplerin çalışma yaptığı esnada yamaçtan yola kaya parçaları düşmeye devam etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.