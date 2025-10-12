Bolu'da Kaya Parçası Düşmesiyle Otomobilde Hasar Oluştu
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, M.E Y. idaresindeki otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan bir kaya parçası düştü. Neyse ki olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobilde hasar oluştu.
Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinden Yeniçağa istikametine ilerleyen M.E Y. idaresindeki 06 DLU 828 plakalı otomobilin üzerine Eskiçağa mevkisinde yamaçtan yuvarlanan bir kaya parçası düştü.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Öte yandan, ekiplerin çalışma yaptığı esnada yamaçtan yola kaya parçaları düşmeye devam etti.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel