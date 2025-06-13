Bolu'da Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

BOLU'da, dün parkta çıkan kavgada S.Ş.'nin (13) attığı yumruk sonucu kalbi duran ve hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak (15), memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi. Toprak'ın arkadaşları cenazede gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı Toprak, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbi duran Alperen Ömer Toprak'ı kalp masajıyla hayata döndürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili S.Ş. ile yanındaki arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheli 2 çocuk, bu sabah adliyeye sevk edildi. Çocukların adliyedeki işlemleri sürüyor.

Alperen Ömer Toprak'ın cenazesi, bu sabah memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine götürüldü. Toprak'ın cenazesi, Akçakoca Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Toprak'ın arkadaşları cenazede gözyaşı döktü.