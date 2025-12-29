Bolu'da karla mücadele çalışması sürüyor

Bolu Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası il genelinde 245 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla 18 yolun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

An itibarıyla 227 köy yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, karla mücadele kapsamında 67 iş makinesi ve araç ile 124 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin, yolların güvenli şekilde ulaşıma açılması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğüne değinilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi, güvenli ulaşımın sağlanması ve ekiplerin çalışmalarının aksamaması için trafik kuralları ile güvenlik uyarılarına riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.