Haberler

Bolu'da kara saplanan otomobili ormancılar kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Bolu'ya eğitim amacıyla giden orman mühendisi M.Ö., Demirciler köyü mevkisinde bir araca yol vermek isterken otomobili kara saplandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, otomobili çekerek kurtardı.

Bolu'da kara saplanan otomobil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İstanbul'dan eğitim amacıyla Bolu'ya gelen orman mühendisi M.Ö. idaresindeki otomobil, Demirciler köyü mevkisinde bir araca yol vermek istediği sırada kenardaki kar birikintisine saplandı.

Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre çaba sarf eden M.Ö'nün yardımına bölgeden geçen orman muhafaza memurları yetişti.

Ekipler, çeki halatı bağladıkları otomobili Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazi aracıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma çalışmasının ardından aracını güvenli alana alan M.Ö, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi