Bolu'da kayan kamyon ve tırlar ulaşımı aksatıyor

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu ve Zonguldak-Ankara yolunda kayan kamyon ve tırlar, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Ekipler, yolları temizleyerek ulaşımı yeniden sağlıyor.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan kamyon ve tırlar ulaşımda aksamaya yol açıyor.

İl genelinde kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Batı Karadeniz Bağlantı yolundan itibaren Samsun ve Bolu istikametlerine ilerleyen kamyon ve tırlar zaman zaman kar nedeniyle kayıyor.

Bölgede bulunan polis ve karayolları ekiplerinin müdahale ettiği kayan araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ulaşım, kayan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlanıyor.

Ayrıca, Zonguldak- Ankara kara yolunun Yeniçağa ve Mengen kesimlerinde de zaman zaman ilerlemekte güçlük çeken kamyon ve tırlar nedeniyle ulaşım yavaşlıyor.

Ekipler, belirli aralıklarla kara yolunu kamyon ve tırların geçişine kapatıyor.

Ulaşım, kar küreme çalışması yapıldıktan sonra yeniden normale dönüyor.

