Bolu'da paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle normal araçlarla ulaşım imkanı bulunmayan yerleşim birimlerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık hizmetleri paletli ambulanslarla götürülüyor.

İl genelinde 1 haftadır etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Bolu'da görevli ekipler, özellikle il ve ilçe merkezlerine uzak, yolu kar nedeniyle kapalı köy, mahalle ve yaylalarda yaşayan vatandaşlara zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetini ulaştırıyor.

Evlerinde rahatsızlanıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara normal ambulansla ulaşma imkanı bulunmayan durumlarda paletli ambulanslar devreye giriyor.

Yolları kaplayan karları aşarak hedeflenen noktaya paletli ambulanslarla ulaşan sağlık personeli, hastaların muayenesini yaparak tedavi sürecini başlatıyor. Bazı vatandaşlar evlerinde ayakta tedavi edilirken, ihtiyaç halinde ise il veya ilçe merkezlerindeki hastanelere taşınıyor.

İl genelinde görev yapan sağlık personeli, her gün 4'ü kar paletli 47 ambulans ile zorlu hava koşullarında hastaların yardımına yetişmek için zamanla yarışıyor.

Yaylada rahatsızlanan kişiye UMKE ekipleri ulaştı

Merkeze bağlı Yumrukaya köyünün Manav Mezarlığı bölgesindeki yaylada yalnız yaşayan 65 yaşındaki Çetin Tezcan, rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbarı değerlendiren Acil Sağlık Hizmetleri yetkilileri, ulaşımın normal araçlarla imkan dahilinde olmadığı karla kaplı bölgeye, paletli ambulans olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracını yönlendirdi.

İhbar üzerine yola çıkan UMKE ekibi, karlı yolları aşarak ulaştıkları yayla evinde Tezcan'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastanın tansiyonunun yükseldiğini teşhis eden ekip, evde uyguladıkları tedavinin ardından başka vakalara hizmet için bölgeden ayrıldı.

Tezcan, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin, kış şartlarında ulaşımın çok zor olduğu yayla evine kısa sürede geldiğini belirtti.

"Gözlerim karardı. Halsizlik ve dermansızlık oldu." diyen Tezcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefon ettiğini anlattı.

Manav Mezarlığı mevkisindeki yayla evinde yalnız yaşadığını aktaran Tezcan, "Buraya araç ulaşamaz. Burası yayla evim, burada kalıyorum. Benim yaşantım, evim, yurdum burada. Yollar kapalı. Greyderler istediğimiz zaman gelemiyor. Gelse de kolay değil ulaşım. Allah razı olsun UMKE'den." diye konuştu.