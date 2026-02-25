Bolu'da kar etkili oluyor

Bolu kent merkezinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam yerini kara bıraktı.

Kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, bazıları da cep telefonlarıyla bu anları fotoğrafladı.