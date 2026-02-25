Haberler

Bolu'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Bolu kent merkezinde sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaparak bu anları ölümsüzleştirdi.

Bolu kent merkezinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam yerini kara bıraktı.

Kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, bazıları da cep telefonlarıyla bu anları fotoğrafladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
