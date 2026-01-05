Bolu'da kar yüküne dayanamayan tenis kortunun çatısı çöktü
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı tenis kortunun çatısı çöktü. Yaklaşık 1 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı, yapının üstündeki karı taşıyamayarak çökmesine sebep oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, güvenlik önlemleri alındı.
Bolu'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı tenis kortunun çatısı çöktü.
Kentte yaklaşık 7 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.
Karaçayır Mahallesi'ndeki kapalı tenis kortunun çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.
Yaralananın olmadığı olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. Girişlerin geçici olarak kapatıldığı tenis kortunda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel