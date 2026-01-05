Bolu'da kar yüküne dayanamayan tenis kortunun çatısı çöktü

Bolu'da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı tenis kortunun çatısı çöktü.

Kentte yaklaşık 7 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kapalı tenis kortunun çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Yaralananın olmadığı olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. Girişlerin geçici olarak kapatıldığı tenis kortunda hasar oluştu.