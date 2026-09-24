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Bolu'da kapalı parkurda 16 ambulans sürücüsü güvenli sürüş eğitimi aldı

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Bolu İl Ambulans Servisi Bölge Eğitim Merkezi, Bolu ve Zonguldak'ta görev yapan 16 ambulans sürücüsüne uygulamalı güvenli sürüş eğitimi verdi. 4 günlük eğitimde sürücüler kapalı parkurda dubaları devirmeden ilerlemeyi ve kış öncesi zincir takmayı öğrendi.

Bolu ve Zonguldak'ta görev yapan 16 ambulans sürücüsüne, güvenli ve kontrollü sürüş becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim verildi.

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bölge Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim kapsamında, Karaçayır Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı parkurda çeşitli sürüş etapları oluşturuldu.

Eğitime katılan sürücüler, dubaları devirmeden parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Sürücülere ayrıca yaklaşan kış mevsimi öncesinde ambulanslara zincir takılması konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Güvenli sürüş eğitmeni paramedik Aykut Oğuz, AA muhabirine, Bölge Eğitim Merkezince Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te görev yapan ambulans sürücülerine yönelik eğitimler düzenlendiğini söyledi.

Eğitimlerin 4 gün sürdüğünü belirten Oğuz, ilk gün teorik derslerin verildiğini, sonraki 3 günde ise kapalı ve güvenlik önlemleri alınmış pistte uygulamalı sürüş eğitimleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oğuz, eğitimlerde sürücülerin mevcut sürüş becerilerini geliştirmeyi, trafikte güvenli sürüşü artırmayı ve hasta ile yaralıların hastaneye güvenli şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Uygulamalı eğitimlerde yavaş ve hızlı sürüş etaplarının yanı sıra güvenli sürüş parkurlarının kullanıldığını anlatan Oğuz, kursiyerlerin eğitim öncesinde yazılı, eğitim sonunda ise yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulduğunu bildirdi.

Oğuz, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli ilerleyebilmesi için diğer sürücülere de önemli sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Sürücülerin öncelikle kendi güvenliklerini sağlamaları, aynalarını kontrol ederek ambulansın geliş yönünü belirlemeleri ve hızlarını düşürmeleri gerektiğini anlatan Oğuz, ambulansın geçeceği alanın güvenli şekilde açılmasının önemine dikkati çekti.

Oğuz, sürücülerden ambulansa yol verirken trafik güvenliğini tehlikeye atacak ani manevralardan kaçınmalarını isteyerek, "Ambulans sesini duyduklarında veya gördüklerinde panik yapmamalarını, sakin kalmalarını ve güvenli şekilde yol vermelerini istiyoruz." dedi.

Çift şeritli yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle geçişin zorlaştığı durumlarda fermuar sisteminin kullanılabileceğine değinen Oğuz, ambulans geçtikten sonra sürücülerin trafik akışına güvenli şekilde devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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