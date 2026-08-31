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Gerede'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Hakkında İşlem

Gerede'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Hakkında İşlem
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Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüphelinin iş yeri ve evinde 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron ve 1400 elektronik sigara kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 1 şüpheliye ait iş yeri, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1400 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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