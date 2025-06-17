Bolu'da Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Bolu'da Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümünü Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlediği etkinlikle kutladı. Ekipler, gölde Türk bayrağı ve kutlama pankartı açtı.

BOLU Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünde, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göle girip Türk bayrağı ve 'Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

Kentte jandarmanın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü kutlandı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın yeni yaşını, Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği çalışmayla kutladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma personeli, özel kıyafetlerini giyip, botla göle açıldı. Gölün simgesi olan nilüfer çiçeklerinin arasında 'Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart ve gölün üzerinde Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.