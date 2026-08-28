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Bolu’da iş yerine silahlı saldırı

Bolu’da iş yerine silahlı saldırı
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Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Fatih D.'ye ait iş yerine silahla ateş açıldı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

BOLU'da, bir iş yerine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Fatih D.'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğini durumu fark eden Fatih D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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