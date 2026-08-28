Bolu’da iş yerine silahlı saldırı

BOLU'da, bir iş yerine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Fatih D.'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğini durumu fark eden Fatih D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı