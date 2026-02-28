Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap operasyonunda, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zafer Göder