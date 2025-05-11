Bolu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eskiçağa köyü kavşağında F.H.K. yönetimindeki 67 NZ 581 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 06 MFR 53 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile yolcular Neşe H.Y. ve Nesrin H.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel