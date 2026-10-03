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Bolu'da İHH öncülüğünde Filistinli çocuklar için dev tuvale resim çizildi

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Bolu'da İHH öncülüğünde Filistinli çocuklar için dev tuvale resim çizildi
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Bolu'da İHH öncülüğünde düzenlenen 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliğinde çocuklar, İzzet Baysal Caddesi'ndeki dev tuvale Filistin bayrağı ve barış sembolleri çizdi. Bazı çocuklar tuvale 'Özgür Filistin' yazdı; resimler vatandaşların ilgisini çekti.

BOLU'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve savaşın mağdur ettiği Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, dev tuval üzerine Filistin bayrağı, barış sembolleri ve Gazze'ye destek mesajları çizdi.

Bolu İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde düzenlenen etkinlik, İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirildi. 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliğine Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile İHH yetkilileri katıldı. Erat, çocukların yaptığı resimleri inceleyerek etkinliğe destek verdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, masalara serilen dev tuval üzerine çeşitli resimler ve yazılar çizdi. Çocukların resimlerinde Filistin bayrağı, savaş nedeniyle yıkılan binalar ve barış sembolü olan kuş figürleri yer aldı. Bazı çocuklar ise tuvale 'Özgür Filistin' yazdı. Çocukların yaptığı resimler, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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