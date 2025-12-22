Haberler

Hırsızlık şüphelileri jandarma operasyonuyla yakalandı

Bolu'da bir evden televizyon, motorlu testere ve elektrik süpürgesi çalan hırsızlar, jandarma operasyonuyla yakalandı. İki şüpheli tutuklandı, iki şüpheli serbest bırakıldı.

BOLU'da girdikleri evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu'da bir eve giren iki şüpheli, içeride bulunan televizyon, motorlu testere ve elektrik süpürgesi çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından Y.Y., E.Y., E.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve F.G., 'Evden hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.Y. ve E.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

