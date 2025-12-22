Hırsızlık şüphelileri jandarma operasyonuyla yakalandı

BOLU'da girdikleri evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu'da bir eve giren iki şüpheli, içeride bulunan televizyon, motorlu testere ve elektrik süpürgesi çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından Y.Y., E.Y., E.C. ve F.G. gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve F.G., 'Evden hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.Y. ve E.Y. ise serbest bırakıldı.